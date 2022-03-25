Російський мільярдер Авен не знає, як вижити без особистого водія після введення санкцій

Колишній російський академік, політик та бізнесмен Пьотр Авен, статки якого місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, заявив, що не знає, як оплатити послуги прибиральниці чи особистого водія через запроваджені щодо нього санкції.

Про це російський олігарх, який попри санкції вирішив не виїздити з Лондона, розповів в інтервʼю Financial Times, пише українська редакція Forbes.

Видання наводить ключові цитати з інтерв’ю Авена:

"Наш бізнес зруйновано. Все, що ми будували 30 років, наразі повністю зруйновано. Ми маємо якось починати нове життя"

"Юридично ми не можемо торкатися бізнесу. Вони (партнери, – ред.) бояться навіть зустрічатися зі мною особисто. Ми дуже боїмося влади"

"Чи можна мені найняти прибиральницю чи водія? Я не вожу машину… Може, моя падчерка водитиме. Ми не розуміємо, як вижити"

"Британські юристи не хочуть працювати із росіянами. Мені сказали, що змінити запроваджені санкції практично неможливо"

"Це дуже дивно – опинитися під санкціями лише через те, що зустрічався з президентом [РФ]. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. (На зустрічах, – ред.) з Путіним я представляв "Альфа-груп", а зовсім не себе"

"Це (запровадження санкцій, – ред.) можна зрозуміти. Але це несправедливо. Я не жаліюся, коли люди вмирають".

Як зазначається, протягом 20 днів Авена можуть вислати з Великої Британії (у нього є латвійське та російське громадянства, а також американська віза), однак він хоче залишитися в країні. Йому належить дворівнева квартира у престижному районі Лондона, а також особняк у передмісті.

Як повідомлялося, США, Велика Британія та Євросоюз запровадили санкції проти Петра Авена та його бізнес-партнерів по "Альфа-груп".

Після цього Його права володіння нерухомістю було заморожено, як і банківські рахунки та інші активи.

Пьотр Авен володів 12,4% акцій українського "Альфа-Банку". Напочатку березня стало відомо, що російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен добровільно передадуть свої частки в "Альфа-банку" (Україна) резидентам України, яких погодить НБУ.