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Новини Корпоративні відносини
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Росія (11646) санкції (3447) Альфа-банк (291) Михайло Фрідман (115) Авен Пьотр (13)

Російський мільярдер Авен не знає, як вижити без особистого водія після введення санкцій

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

авен

Колишній російський академік, політик та бізнесмен Пьотр Авен, статки якого місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, заявив, що не знає, як оплатити послуги прибиральниці чи особистого водія через запроваджені щодо нього санкції.

Про це російський олігарх, який попри санкції вирішив не виїздити з Лондона, розповів в інтервʼю Financial Times, пише українська редакція Forbes.

Видання наводить ключові цитати з інтерв’ю Авена:

  • "Наш бізнес зруйновано. Все, що ми будували 30 років, наразі повністю зруйновано. Ми маємо якось починати нове життя"
  • "Юридично ми не можемо торкатися бізнесу. Вони (партнери, – ред.) бояться навіть зустрічатися зі мною особисто. Ми дуже боїмося влади"
  • "Чи можна мені найняти прибиральницю чи водія? Я не вожу машину… Може, моя падчерка водитиме. Ми не розуміємо, як вижити"
  • "Британські юристи не хочуть працювати із росіянами. Мені сказали, що змінити запроваджені санкції практично неможливо"
  • "Це дуже дивно – опинитися під санкціями лише через те, що зустрічався з президентом [РФ]. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. (На зустрічах, – ред.) з Путіним я представляв "Альфа-груп", а зовсім не себе"
  • "Це (запровадження санкцій, – ред.) можна зрозуміти. Але це несправедливо. Я не жаліюся, коли люди вмирають".

Як зазначається, протягом 20 днів Авена можуть вислати з Великої Британії (у нього є латвійське та російське громадянства, а також американська віза), однак він хоче залишитися в країні. Йому належить дворівнева квартира у престижному районі Лондона, а також особняк у передмісті.

Як повідомлялося, США, Велика Британія та Євросоюз запровадили санкції проти Петра Авена та його бізнес-партнерів по "Альфа-груп".

Після цього Його права володіння нерухомістю було заморожено, як і банківські рахунки та інші активи.

Пьотр Авен володів 12,4% акцій українського "Альфа-Банку". Напочатку березня стало відомо, що російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен добровільно передадуть свої частки в "Альфа-банку" (Україна) резидентам України, яких погодить НБУ.

Автор: Михайло Орлюк
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Я плякаль.Млять, а пешком ходить не пробовал?
Без уборщицы оно не может, так согни сраку, включи пылесос или даже не знаешь где шнур у пылесоса
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26.03.2022 09:02 Відповісти
 
 