Кабмін скасував угоду з Росією про взаємне визнання дипломів про освіту і вчених звань

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про денонсацію угод в галузі освіти та науки з російською федерацією", яка зокрема передбачає скасування взаємного визнання дипломів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України, відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 24 березня.

Відповідним рішенням припиняється дія таких документів:

Угоди між урядом України та урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки та освіти, вчиненої в місті Москва 26 липня 1995 року;

Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, вчиненої в місті Москва 26 травня 2000 року;

Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчиненої в Харкові 21 червня 2002 року.