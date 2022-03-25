Відомий швейцарський виробник сантехніки припинив роботу в Росії

Відомий швейцарський виробник сантехніки та санітарних систем Geberit прийняла рішення припинити будь-який бізнес в Росії.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Виконавча рада Geberit прийняла рішення припинити будь-яку підприємницьку діяльність в Росії негайно", – наголошують у компанії.

Водночас уточнюється, що компанія поки що збереже зарплати для 70 своїх співробітників, що працювали у російському підрозділі.

Історія Geberit налічує майже півтора сторіччя. Компанії належить 26 виробничих об'єктів, штат налічує 12 тис. співробітників у 50 країнах світу. У 2021 році виторг компанії склав 3,5 млрд франків.