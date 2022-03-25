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Велика Британія заборонила операції з золотим запасом Банку Росії

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золото

Запроваджені Великою Британією санкції щодо міжнародних резервів центробанку Росії поширюються і транзакції з золотом.

Відповідне уточнення оприлюднене на сайті британського МЗС.

Міністерство нагадує, що влада Великої Британії раніше заборонила надавати фінансові послуги з метою створення валютних резервів та управління активами центробанку РФ, Фонду національного багатства РФ та російського Мінфіну, також особам, що можуть діяти в їх інтересах.

У своєму роз’ясненні МЗС країни уточнює, що поняття "валютні резерви та управління активами" включає операції з золотом, а також спеціальні права запозичення МВФ.

"Наприклад, забороняється надавати фінансові послуги для здійснення операцій Центрального банку Російської Федерації з його золотом", – сказано у роз’ясненні.

Як повідомлялося, напередодні Мінфін США також уточнив, що будь-які операції із золотом, пов’язані з Центральним банком Російської Федерації, також підпадають під дію американських санкцій.

Детальніше читайте в матеріалі: США заборонили російське золото. $132 млрд у монетарному золоті – заблоковано

Автор: Михайло Орлюк
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Накопленный жирок россиян.
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26.03.2022 12:09 Відповісти
God Save the King/Queen
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26.03.2022 19:16 Відповісти
Британці рулять в правильному напрямку , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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27.03.2022 00:10 Відповісти
 
 