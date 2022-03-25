Велика Британія заборонила операції з золотим запасом Банку Росії

Запроваджені Великою Британією санкції щодо міжнародних резервів центробанку Росії поширюються і транзакції з золотом.

Відповідне уточнення оприлюднене на сайті британського МЗС.

Міністерство нагадує, що влада Великої Британії раніше заборонила надавати фінансові послуги з метою створення валютних резервів та управління активами центробанку РФ, Фонду національного багатства РФ та російського Мінфіну, також особам, що можуть діяти в їх інтересах.

У своєму роз’ясненні МЗС країни уточнює, що поняття "валютні резерви та управління активами" включає операції з золотом, а також спеціальні права запозичення МВФ.

"Наприклад, забороняється надавати фінансові послуги для здійснення операцій Центрального банку Російської Федерації з його золотом", – сказано у роз’ясненні.

Як повідомлялося, напередодні Мінфін США також уточнив, що будь-які операції із золотом, пов’язані з Центральним банком Російської Федерації, також підпадають під дію американських санкцій.

Детальніше читайте в матеріалі: США заборонили російське золото. $132 млрд у монетарному золоті – заблоковано