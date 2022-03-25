"Укргазвидобування" візьме кредит в "Укрексімбанку" на $150 мільйонів
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Кабінет міністрів України схвалив укладання договору про відкриття "Укрексімбанком" поновлюваної мультивалютної кредитної лінії лімітом $150 млн АТ "Укргазвидобування".
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №239-р від 24 березня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 млрд кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 13,67 млрд кубометрів.
Також у 2021 році фахівці "Укргазвидобування" запустили в роботу 50 нових свердловин.
НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".
"Укрексімбанк" створено 1992 року, єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3 місце (233,01 млрд грн) серед 71 чинного в країні банку.
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