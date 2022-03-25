"Укргазвидобування" візьме кредит в "Укрексімбанку" на $150 мільйонів

Кабінет міністрів України схвалив укладання договору про відкриття "Укрексімбанком" поновлюваної мультивалютної кредитної лінії лімітом $150 млн АТ "Укргазвидобування".

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №239-р від 24 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 млрд кубометрів) порівняно з 2020 роком – до 13,67 млрд кубометрів.

Також у 2021 році фахівці "Укргазвидобування" запустили в роботу 50 нових свердловин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

"Укрексімбанк" створено 1992 року, єдиним власником є ​​держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3 місце (233,01 млрд грн) серед 71 чинного в країні банку.