Роботу Держреєстру обтяження рухомого майна відновлено в низці областей
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Державне підприємство "НАІС" Міністерства юстиції України відновило роботу Державного реєстру обтяження рухомого майна (ДРОРМ) у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Тернопільській , Черкаській, Чернівецькій областях, Києві, Запоріжжі та Краматорську.
Про це йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.
"Крім того, відновлено роботу Реєстру нотаріусів", – також зазначається в повідомленні.
"НАІС" додало, що також відновило надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу (API) ГРОДІ.
"Для відновлення підключення до API зазначеного реєстру користувачеві необхідно звернутися до ДП "НАІС" засобами електронного зв'язку на пошту, зазначену у договорі", – сказано у повідомленні.
Раніше підприємство повідомило про відновлення роботи Єдиного реєстру боржників та Електронного реєстру апостилів у тих самих регіонах, що зазначені вище, крім Києва.
Крім цього, після деяких технічних робіт відновлено надання сервісної послуги у формі API Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Єдиного реєстру довіреностей.
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