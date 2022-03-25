Литовський завод Orlen відмовиться від російської нафти

Литовський нафтопереробний завод Orlen Lietuva, збудований ще за радянських часів і орієнтований на переробку російської нафти, надалі планує використовувати лише нафту, яку постачає компанія Saudi Aramco із Саудівської Аравії.

Про це повідомив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передає галузеве видання enkorr.

"Orlen відмовляється від російської нафти і планує виробляти продукти лише з нафти Aramco (компанії Saudi Aramco, – ред.) із Саудівської Аравії", – сказав він.

Керівництво НПЗ раніше заявляло, що Orlen Lietuva диверсифікує постачання сировини з 2014 року. Останніми роками на російську нафту припадало близько двох третин усієї перероблюваної сировини. Нафту для заводу в Литві централізовано закуповує польський Orlen, який купує також арабську, американську й нафту з Північного моря.

Orlen на початку березня повідомив, що для розширення постачань нафти на заводи концерну з альтернативних напрямків з компанією Saudi Aramco досягнуто домовленості щодо закупівлі 5 додаткових танкерів з нафтою, частину цього обсягу призначено для НПЗ у Литві.