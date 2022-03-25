Окупанти атакували нафтобазу ЗНГК під Києвом
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Вчора, 24 березня, близько 20:00 в селі Калинівка Фастівського району внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в нафтобазу з подальшим загоранням.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Станом на 6 годину ранку 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів у межах обвалування резервуарного парку нафтобази", – йдеться у повідомлені.
В ДНСН уточнили, що загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.
Як зазначає галузеве видання enkorr, ця нафтобаза належить "Західній нафтогазовій компаній" (ЗНГК).
У свою чергу, російські пропагандистські ЗМІ повідомляють своїм читачам, що нафтобазу обстріляли крилатими ракетами морського базування "Калібр".
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