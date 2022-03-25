У "Дії" пояснили, як повідомити про матеріальні збитки, завдані окупантами

Минулого тижня Міністерство цифрової трансформації запустило сайт для збору доказів злочинів російських окупантів проти України та українців.

Як пояснює пресслужба "Дії", на сайті можна подати докази трьох видів злочинів – воєнні злочини проти цивільних, матеріальні збитки та порушення прав людини.

Спеціалісти "Дії" надали детальну інструкцію, як подати докази нанесення матеріальних збитків.

Для цього необхідно перейти на сайт "Доказ" та знайти розділ "Матеріальні збитки", далі натиснути "Подати доказ".

Після того треба вказати тип та назву об'єкта, його місцезнаходження, дату руйнування. Також можна завантажити й особисті втрати, яких люди зазнали внаслідок війни.

Далі необхідно завантажити фото до та після руйнування, де чітко видно об'єкт, коротко описати, що саме сталося, та залишити контакти свідків руйнування.

"Кожен доказ допоможе оцінити збитки, яких зазнала Україна. Тож діліться дописом із близькими та подавайте докази", – наголосили у "Дії".