Visa та Mastercard обмежили операції клієнтів п'яти білоруських банків

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard ввели обмеження на операції з картками білоруської "дочки" російського "Сбербанку" та банку БелВЕБ.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення банків.



"У термінальній мережі "Сбербанк" (Білорусь) оплата картками Visa та Mastercard банків-нерезидентів обмежена з 19 березня", – повідомили у пресслужбі установи.



У банку нагадали, що на початку березня системи запровадили обмеження на розрахунки випущеними білоруським банком картками Visa та Mastercard за межами Білорусі.



У пресслужбі БелВЕБу підтвердили, що щодо його карток діють аналогічні обмеження. Також у термінальній мережі банку неможливі розрахунки картками Visa та Mastercard банків-нерезидентів.



При цьому, випущені цими банками картки Visa та Mastercard продовжують функціонувати на території Білорусі без обмежень.



Водночас три джерела в банківських колах підтвердили виданню, що аналогічні обмеження на розрахунки картками Visa та Mastercard запровадили щодо ще трьох банків у країні – "Дабрабыт", "дочки" російського "ВТБ" та Белінвестбанку.

Як повідомлялося, три великих білоруських банки 20 березня відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT. Йдеться про "Белагропромбанк", "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".