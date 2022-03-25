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Кабмін (7244) експорт (3426) кукурудза (95) олія (62)

Кабмін скасував обмеження на експорт кукурудзи та соняшникової олії

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масло,подсолнечное

Кабінет міністрів скасував введену 5 березня вимогу про ліцензування експорту кукурудзи та соняшникової олії.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №352 від 24 березня оприлюднили на "Урядовому порталі".

Як повідомлялося, уряд України 5 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки: до переліку експорту, що ліцензується, було включено пшеницю, кукурудзу, м'ясо птиці, курячі яйця та соняшникову олію.

Тоді ж уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.

Автор: Юлiя Недашківська
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Чтобы цены в космос улетели?
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25.03.2022 18:38 Відповісти
Можна вважати, що Україну скоро чекатиме голод, коли вивезуть усі продовольчі запаси держави, як у 2020р. вивезли до кнр всі засоби індивідуального захисту під час початку пандемії.
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25.03.2022 19:20 Відповісти
На рахунок кукурудзи та олії немає чого хвилюватися цих запасів в країні є на кілька років .Ті експортні можливості які є в західному напрямку нездатні якось суттєво вплинути на наявні запаси.
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Враховуючи попередні диверсії мародерів при владі проти інтересів держави задля власного збагачення, як з'їдене мишами зерно і уже згадані засоби індивідуального захисту, я сумніваюсь, що якісь запаси залишаться
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26.03.2022 17:44 Відповісти
треба бігти за олією, гречкою та сіллю. Бо наші "патріоти" продадуть геть усе. Кому війна, а кому...
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25.03.2022 19:30 Відповісти
Ага , бігом ! Тільки не забувайте що у олії , гречаної крупи , на відміну від солі , обмежений термін споживання (( те саме з насінням соняшника і кукурудзою які не прийнято зберігати кілька років так як олія що міститься у цих продуктах , також має властивість втрачати якість (( Правильно зробили що обмеження зняли , це дасть можливість сільгосп виробникам отримати обігові кошти щоб вас нагодувати восени свіжою продукцією а не прогірклим насінням !
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25.03.2022 22:22 Відповісти
3.14дарасів які таке прийняли під час війни розстріляти, це ще гірше ніж продаж резерву медичних засобів під час пандемії, впевнений що тут тіж самі зелені ручки.
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25.03.2022 20:05 Відповісти
а какой это пидодрок в кабмине подготовил и подписал в военное время снятие ограничений на стратегические продукты? или это повторение со снятием противотанковых заграждений и разминировании территории на входе с крыма в Украину? через неделю после разминирования мокшанцы развязали войну...
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26.03.2022 06:28 Відповісти
Ви розумієте в чому проблема,нам для внутрішнього споживання стільки не потрібно.Ціни зростали не через нестачу товару а з іншіх причин.Якщо виробник лишить все на складах то він збанкротує і нема кому буде після війни займатися бізнесом.
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26.03.2022 10:35 Відповісти
Не розповідайте байок. Для цього є держрезерв, який має викупляти у виробників стратегічні продовольчі запаси
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26.03.2022 17:50 Відповісти
 
 