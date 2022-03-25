Кабмін скасував обмеження на експорт кукурудзи та соняшникової олії

Кабінет міністрів скасував введену 5 березня вимогу про ліцензування експорту кукурудзи та соняшникової олії.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №352 від 24 березня оприлюднили на "Урядовому порталі".



Як повідомлялося, уряд України 5 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки: до переліку експорту, що ліцензується, було включено пшеницю, кукурудзу, м'ясо птиці, курячі яйця та соняшникову олію.

Тоді ж уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.