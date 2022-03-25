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Латвія планує припинити імпорт російських енергоносіїв

Новини БізнесЦензор Енергетика

латвия

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що його країна планує припинити імпорт російських енергоносіїв.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Левітса, це чітке рішення, хоча певних витрат у зв’язку з цим не уникнути. "Нам треба заплатити за нашу свободу, за нашу незалежність. Ми це зробимо", – додав Левітс.

Він також виступив проти російської вимоги платити за газ у рублях. Він наголосив, що в разі, якщо РФ наполягатиме на цьому при найближчій сплаті, у Латвії є достатньо резервів, щоб відмовитися від російського газу.

"Платити за газ у доларах чи євро краще, ніж платити кров’ю, як це роблять українці", – зазначив Левітс.

Як повідомлялося, російський президент Володимир Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

Автор: Юлiя Недашківська
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