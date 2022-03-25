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Єврокомісія виділила на допомогу українським біженцям 3,4 мільярда євро

Новини БізнесЦензор Фінанси

евросоюз

Європейська комісія призначила 3,4 млрд євро для допомоги людям, що рятуються від цієї війни, і обсяг такої допомоги зростатиме надалі.

Про це під час спільного звернення до преси разом із президентом США Джо Байденом заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінфом. 

"Зараз більше 3,5 млн людей залишили Україну. Половина з них – діти. Кожен другий біженець – це дитина. І ця кількість буде зростати. Разом ми мобілізували масивні ресурси, щоб підтримати тих, хто став переміщеною особою в результаті конфлікту, як в Україні, так і в сусідніх країнах. На цьому тижні я оголосила, що Європейський Союз додатково виділить 3,4 млрд євро для цих цілей, і далі буде більше. Це демонструє нашу глибоку підтримку для України та її громадян", – наголосила вона. 

Раніше лідери ЄС під час саміту погодили створення Трастового фонду солідарності з Україною і надання підтримки у відбудові нашої держави.

Автор: Юлiя Недашківська
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25.03.2022 21:07 Відповісти
якщо вам потрібні гроші, щоб втекти з України або щоб убезпечитися, будь ласка, звертайтесь: [email protected] OR whatsapp +14132170251

Пані Дебра веде дуже хорошу програму гуманітарної допомоги в Європі, і вона готова допомогти співгромадянам.

Просто поясніть свою ситуацію пані Дебрі Сабіні, і вона допоможе вам знайти термінове рішення.

Спасибі.
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26.03.2022 18:09 Відповісти
 
 