Нідерландський виробник фарб Holland Colours припиняє розвиток бізнесу в РФ та Білорусі

Нідерландський виробник фарб та покриттів Holland Colours оголосив про припинення розвитку бізнесу в Росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що Holland Colors зупиняє весь розвиток ринку та бізнесу в Росії та Білорусі, але продовжуватиме продажі наявним клієнтам згідно з санкціями ЄС.

"Я рішуче засуджую акти агресії та насильства, і я засмучений руйнівним впливом, який вони мають на український народ", – заявив очільник компанії Коен Вінке.

Експортні продажі в Росію, Білорусь та Україну становлять менше 4% від загального доходу групи Holland Colors.

"Дотримуючись чинних міжнародних законів і правил та поважаючи санкції, Holland Colors готова продовжувати співпрацю зі своїми існуючими клієнтами в регіоні. Розвитку нового бізнесу не буде. Holland Colors не має інвестицій в Росії, Білорусі чи Україні. Компанія продовжить уважно стежити за ситуацією", – додали в компанії.