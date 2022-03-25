Україна вже засіяла 150 тисяч гектарів в межах посівної кампанії, – Мінагрополітики

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 24 березня в межах посівної в Україні вже посіяли 150 тис. га ярових культур.

Як зазначає пресслужба міністерства, основні культури, які зараз засіваються – це кукурудза, соя, соняшник, просо, гречка, овес та цукровий буряк.

"Вже бачимо, що на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, незважаючи ні на що, під українськими прапорами посівна розпочалася", – зазначив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

Він додав, що з огляду на ситуацію в країні, очікується зменшення площ посівів високомаржинальних культур, а саме соняшнику та кукурудзи, натомість збільшаться площі посівів простіших у виробництві культур, але важливих з точки зору продовольчої безпеки. Насамперед це посіви гороху, ячменю та вівса.

"Ці культури раніше були нішевими, але вони простіші з точки зору технології, тим не менш, є важливими для харчування людей. Тому буде такий зсув від експортоорієнтованих культур – до культур продовольчих, для внутрішнього споживання", – пояснив Висоцький.

Також він наголосив, що через повномасштабне вторгнення площі посівів в Україні можуть зменшитися на 30%, що негативно відобразиться на продовольчій безпеці країн, які імпортували українську аграрну продукцію. Це приблизно 100 млн людей країн Північної Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, що Україна на сьогодні має достатньо запасів пшениці, олії, кукурудзи для забезпечення нашої продовольчої безпеки на найближчий рік.