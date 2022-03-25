Україна закликала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

Міністерство інфраструктури направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.

"Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Євросоюзу:

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Російської Федерації та Республіки Білорусь.

У міністерстві наголосили, що вказані заходи необхідні, зокрема, для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.