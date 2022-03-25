Німеччина хоче вдвічі скоротити імпорт нафти з Росії до літа

Німеччина оголосила про намір до літа в два рази скоротити імпорт нафти з Росії і до осені стати незалежною від вугілля з РФ.

Як пише Bild, про це повідомив міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, передає "Європейська правда".

"Очікується, що до середини цього року імпорт російської нафти до Німеччини скоротиться вдвічі", – сказав він.

За словами міністра, до кінця року Німеччина планує стати "майже незалежною" від російської нафти. Відмова від російської нафти, як і від вугілля, проходить "швидкими темпами".

"Компанії не продовжують термін дії контрактів з російськими постачальниками і переходять до інших постачальників. І в шаленому темпі", – зауважив Габек.

Він уточнив, залежність від вугілля з РФ знизиться з 50 % до приблизно 25% у найближчі тижні. До осені можна буде стати незалежним від російського кам'яного вугілля.

Щодо газу, за словами Габека, процес триває трохи довше і ембарго на поставки блакитного палива наразі неможливе. Стати "в значній мірі незалежною" від російського газу Німеччина очікує "до середини 2024 року". З цією метою Габек минулих вихідних здійснив поїздку до Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.