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рейтинг (893) Росія (11646)

Найбільші агентства відкличуть рейтинги всіх російських компаній

Новини БізнесЦензор Фінанси

moodys

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service має намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні Moody's Corp, передає Інтерфакс-Україна. 

На початку березня компанія оголосила про зупинення комерційної діяльності в Росії.

Таким чином, рішення про відкликання рейтингів всіх російських компаній через запроваджені щодо РФ санкції прийняли всі три найбільші рейтингові агентства. Дві інші великі міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings і S&P Global Ratings оголосили про це раніше цього тижня.

Нагадаємо, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам. За даними S&P GR, термін набуття чинності цих заходів було встановлено на 15 квітня.

Автор: Юлiя Недашківська
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а это скрытный таёжный зверёк писец... подкрадывается медленно, но надежно... удачи тебе, дорогой писец...
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26.03.2022 04:48 Відповісти
А если простыми понятными словами, а главное, поподробней?
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26.03.2022 23:18 Відповісти
 
 