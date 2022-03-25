Фонд гарантування почав виплати вкладникам української "дочки" російського "Сбербанку"
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Фонд гарантування вкладів фізичних розпочав виплати гарантованих сум відшкодування вкладниками АТ "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк").
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
З 25 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати відшкодування в межах 200 тис. грн вкладникам АТ ""Міжнародний резервний банк" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки)", – йдеться у повідомленні.
Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.
Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
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