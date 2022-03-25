Російський "АвтоВАЗ" скоротить робочий тиждень

Найбільший російський автовиробник – група "АвтоВАЗ" – встановлює скорочений 4-денний робочий тиждень.

Про це повідомили у компанії, інформує російський Інтерфакс.

Серед причин такого рішення "АвтоВАЗ" називає, зокрема значний дефіцит поставок електронних компонентів.

Скороченний робочий тиждень запровадять на виробничих майданчиках в Тольятті та Іжевську з 6 червня 2022 року на 3 місяці.

Як повідомлялося, "АвтоВАЗ" почне виробляти спрощені версії автомобілів Lada через нестачу імпортних комплектуючих.

Напередодні французька група Renault, якій належить 68% у капіталі "АвтоВАЗу" оголосила про припинення роботи свого заводу у Москві, а також заявила, що "оцінює доступні варіанти" участі в "АвтоВАЗі".

"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську. За січень-лютий компанія продала 40,42 тис. автомобілів Lada (-19,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року).