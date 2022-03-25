Японія розширила санкційний список проти Росії

Японія заморозить активи ще 25 росіян і заборонить експорт до 81 російської організації.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни, передає Al Jazeera.

Так, під санкції потрапили зокрема, дружина та діти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, голова "Банку розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" Ігор Шувалов із сім'єю, мільярдер Олексій Мордашов, родичі олігархів Бориса та Аркадія Ротенбергів, а також секретар Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, і перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Експорт продукції заборонений, серед іншого, до автомобільного та суднобудівного заводу, а також виробників електроніки.

Зазначається, що це сталося після заяви прем’єра Фуміо Кісіди щодо того, що Японія зробить кроки, щоб позбавити Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі та заборонити внутрішнім біржам криптовалюти проводити транзакції з підсанкційними організаціями.

Раніше на тлі ситуації в Україні Японія запровадила низку санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, Японія оголосила список з близько 300 товарів і передових технологій, експорт яких до РФ та Білорусі заборонили з 18 березня.

Нагадаємо, Японія оголосила про запровадження персональних санкцій щодо 17 громадян Росії через російське воєнне вторгнення в Україну. Серед них депутати Держдуми, власник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі підприємця Юрія Ковальчука.