Оператор "Північного потоку-2" таки подасть заяву про банкрутство у найближчі дні, – ЗМІ

Компанія-оператор російського проєкту "Північний потік-2" – зареєстрована у Швейцарії дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG – подасть заяву про початок процедури банкрутства у найближчі дні.

Про це повідомляє німецька газета Stuttgarter Zeitung з посиланням на генерального директора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга.

Як зазначає видання, Nord Stream 2 AG "перебуває на межі краху через війну в Україні та санкції Заходу".

Компанія також проситиме суду м. Цуг запровадити "тимчасовий мораторій" на стягнення заборгованості з компанії.

Як повідомлялося, 1 березня швейцарські ЗМІ з посиланням на чиновників кантону Цуг оприлюднили інформацію про те, що Nord Stream 2 AG є неплатоспроможною, а всі 106 її працівників звільнені.

Nord Stream 2 AG тоді заявила, що "не підтверджує" повідомлення про початок процедури банкрутства, пояснивши звільнення персоналу накладеними на неї санкціями США.

22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що доручив Мінекономіки відкликати у регулятора, федерального мережевого агентства, вже виданий звіт для цього газопровід, таким чином, процес його сертифікації було зупинено. Рішення зупинити сертифікацію у ФРН ухвалили після оголошення Росією про визнання "незалежності" окупованих території Донбасу, після чого РФ розв’язала агресивну війну проти України.

Nord Stream 2 AG є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2", її єдиним акціонером є російський "Газпром". Спочатку передбачалося, що частки у проекті отримають Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper та Wintershall, проте польський антимонопольний регулятор заблокував реалізацію цього плану. Однак європейські партнери "Газпрому" зобов'язалися надати довгострокове фінансування 50% від загальної вартості проекту, тобто по 950 млн євро.