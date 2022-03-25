США розглядають можливість постачання нових видів озброєнь для України

США розглядають, які нові системи можуть поставити для України.

Про це повідомила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми також розглядаємо нові системи, які ми можемо поставити. Я не говоритиму про них, тому що це не допоможе вашій оперативній безпеці або місії. Але ми слухали вас у плані того, чого ви потребуєте, аналізували, як проходить ця боротьба", – сказала Нуланд.

Вона наголосила, що США надали $2 млрд на зброю для України лише за останні шість місяців.

"Це саме ті системи, яких ви потребували і про які ви просили, і які мають значення в цій боротьбі і перетворюють путінські танки, літаки і зараз кораблі на металобрухт", – наголосила заступниця держсекретаря США.

Раніше США оголосили про нові санкції щодо РФ. Вони торкнулися російських компаній оборонного сектору, депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ і керівника "Сбербанку" Росії.