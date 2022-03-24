Німецький постачальних IT-продуктів SAP закриє доступ до хмарних технологій в Росії

Німецький IT-гігант SAP припиняє підтримку хмарних рішень в Росії, але заявляє про неможливість припинити роботу всіх своїх продуктів у цій країні.

Як заявили в компанії, ще 2 березня SAP припинив всі продажі своїх рішень в Росії, але SAP не може закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів, повідомляє галузеве видання dev.ua.

"В Росії є клієнти, які придбали та впровадили свої продукти SAP на місці та використовують ці продукти у своїх внутрішніх ІТ-відділах. Це означає, що незалежно від будь-якого рішення SAP не надавати підтримку будь-якого роду, ці клієнти все одно можуть продовжувати використовувати ці продукти незалежно від SAP", – зазначають в компанії.

Раніше міністр цифрової трасформації Михайло Федоров звинувачував SAP у підтримці російського воєнного вторгнення в Україну, оскільки компанія продовжує підтримувати роботу своїх продуктів в РФ, які в тому числі використовують найближчі до Кремля компанії – "Газпром", "Сбербанк", "Росатом" та інші.