США ввели санкції проти оборонних підприємств і Держдуми Росії

США оголосили про нові санкції щодо РФ. Вони торкнулися російських компаній оборонного сектору, депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту) РФ і керівника "Сбербанку" Росії.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, передає DW.

"Сполучені Штати разом із нашими партнерами та союзниками завдають удар у саме серце здібності Росії фінансувати та вчиняти свої військові дії та звірства проти України", – сказано в заяві.

Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) внесе до санкційного списку кілька оборонних підприємств, зброю яких Росія використовувала для нападу на Україну.

Усього таких компаній 48, передусім пов'язаних із корпорацією "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ). Серед них холдинг "Високоточні комплекси", державна корпорація РФ "Техмаш", державний холдинг "Російські гелікоптери" та інші.

Також під американські санкції потрапили 328 депутатів Держдуми за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема за підтримку визнання Росією "незалежності" самопроголошених на сході України "республік".

Нові санкції зачіпають також особисто Германа Грефа – голову правління найбільшого російського банку – "Сбербанку". Його OFAC назвала "близьким другом Путіна".

Щодо банківського сектору, то відтепер санкції розповсюджуватимуться на всі операції з золотом російського Центробанку.