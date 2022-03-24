Рада посилила покарання за кіберзлочини в умовах воєнного стану

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7182 в цілому як закону проголосувало 360 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту документа, закон спрямований на посилення захисту критичної інфраструктури України від кібератак. З цією метою пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та посилит відповідальність за несанкціоноване втручання у роботу електронних систем залежно від їхніх наслідків.

Зокрема, скоєння кіберзлочину (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж) в Україні каратиметься штрафом від 1,24 млн грн до 3,72 млн грн або обмеженням волі до трьох років.

За дії, вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою, передбачено штраф у розмірі від 3,72 млн грн до 8,68 млн грн або обмеження волі строком від 2 до 5 років.

Якщо ж таке втручання призвело до витоку, втрати, блокування інформації – сума штрафу збільшується до 8,68-12,4 млн грн або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

За заподіяння шкоди, визнаної значною, встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

Також законом запроваджується покарання за кіберзлочини під час воєнного стану: якщо вони призвели до тяжких наслідків, злочинцю загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Водночас закон визначає, що злам електронних систем під час пошуку потенційних уразливостей перестав бути злочином, що дає можливість участі у так званих "BugBounty", які раніше на державному рівні проводило Мінцифри для тестування системи "Дія".