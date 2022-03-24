Німеччина не бачить підстав платити за російський газ рублями на вимогу Путіна, – Шольц

Німеччина не бачить підстав для переведення розрахунків за російський га в рублі, оскільки більшість чинних газових контрактів чітко передбачають оплату в євро або доларах США.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції після саміту країн G7 у четвер, повідомляє Politico.

"Ми ознайомилися (з цією заявою Путіна – ред.), щоб спробувати зробити певні висновки. Наразі ми з’ясували, що у чинних контрактах зафіксована валюта, в якій здійснюються платежі. І в більшості випадків там вказані євро чи долар… Це те, що має значення", – сказав Шольц.

Шольц також наголосив, що країни "великої сімки", де зараз головує Німеччина, готові запровадити нові санкції проти РФ за вторгнення в Україну, однак це питання на зустрічі у четвер не обговорювалося.

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Як повідомлялося, напередодні російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російських ЗМІ, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.