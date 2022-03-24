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Німеччина не бачить підстав платити за російський газ рублями на вимогу Путіна, – Шольц

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

шольц

Німеччина не бачить підстав для переведення розрахунків за російський га в рублі, оскільки більшість чинних газових контрактів чітко передбачають оплату в євро або доларах США.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції після саміту країн G7 у четвер, повідомляє Politico.

"Ми ознайомилися (з цією заявою Путіна – ред.), щоб спробувати зробити певні висновки. Наразі ми з’ясували, що у чинних контрактах зафіксована валюта, в якій здійснюються платежі. І в більшості випадків там вказані євро чи долар… Це те, що має значення", – сказав Шольц.

Шольц також наголосив, що країни "великої сімки", де зараз головує Німеччина, готові запровадити нові санкції проти РФ за вторгнення в Україну, однак це питання на зустрічі у четвер не обговорювалося.

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Як повідомлялося, напередодні російський президент Владімір Путін заявив про рішення перевести оплату за постачання російського газу до країн, які РФ сама визнала "недружніми", у російські рублі.

За підрахунками російських ЗМІ, "Газпром" у січні 2022 року (останні оперативні дані) експортував до так завних "недружніх країн" 7,15 млрд куб. м газу на суму $5,99 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Об вас ***** ноги вытирает, а вы сюсюкаетесь...
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24.03.2022 22:38 Відповісти
Ще не літо - холодно.
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25.03.2022 00:40 Відповісти
Уже майже квітень, майже весь день плюсова температура, нічо з ними не трапиться, якщо трохи прикрутять вентилі їхні бюргери.
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25.03.2022 11:33 Відповісти
Завили бюргери, як **** у мороз. Шредер та Меркель ж так вистилялись перед ******, що плечова з окружної.
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25.03.2022 06:07 Відповісти
Фошизды не хотят за скрепобли покупать
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25.03.2022 07:30 Відповісти
Та да Німеччині бути кремлівською проституткою за євро то іще нічого, а ось за рублі це не камільфо
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25.03.2022 08:08 Відповісти
Честь превыше всего . Рубли табу!
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25.03.2022 08:15 Відповісти
Проституювати за рублі складніше, так Шольц ?
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25.03.2022 13:44 Відповісти
 
 