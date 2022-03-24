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"Антонов" хоче відкрити фінансовий фонд для відновлення літака "Мрія"

Новини БізнесЦензор Транспорт

мрія

ДП "Антонов" пропонує започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів літак проявив свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак. [...] Літак перетворився на легенду, символ вищих технічних досягнень світової авіаційної спільноти ХХ і ХХІ століть, перлину авіабудування", – сказано в повідомленні.

У лютому 2022 року в ході війни Росії проти України літак Ан-225 "Мрія" був зруйнований. 

"Незважаючи на тяжкі часи, колектив ДП "Антонов" із рішучістю вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати роботи з відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія". Для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а найголовніше – наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП "Антонов". На жаль, у тяжкий час для України та ДП "Антонов" для вирішення цієї задачі є обмаль коштів. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія", – додали в компанії.

Автор: Галина Ялівець
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Коли притягнуть до кримінальної відповідальності винних у тому, що "Мрію" не відігнали у безпечне місце?!
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24.03.2022 22:05 Відповісти
Д. Антонов.
МОГЛА ЛИ МРИЯ УЛЕТЕТЬ В ТОТ ДЕНЬ? - https://www.youtube.com/watch?v=0iyH_6Gt-XI&t=99s&ab_channel=DmytroAntonov
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24.03.2022 22:51 Відповісти
A chren vam a ne den'gi
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24.03.2022 22:15 Відповісти
КРАЩЕ ЗАРАЗ ЗРОБИТИ 1000 БОЙОВИХ ДРОНІВ !!!
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24.03.2022 23:37 Відповісти
По "Мрії" есть вопросы. Похоже, что КБ Антонов предал Украину.... они не вывели самолёты. Хотя ещё в январе НАТО предложило перегнать всю технику в безопасность. И перед войной весь топ менеджмент антонова вылетел в Лейпциг и сидит там в офисе по грузоперевозкам. А что самое интересное. Именно в Лейпциге ремонтируют российские Русланы и каким то образом им была продлена лицензия на перелётты по миру, хотя это было запрещено Украиной.... продалось ватное руководство, поэтому Мрию суки сдали умышленно.... и ***** сделавшие это ****** в Германию, а чего-то не на болота московии.
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25.03.2022 00:35 Відповісти
вот и зашевелилась рэчныця антонова... начала нести всякую чушь... а на лицо реально руководство предало Украину... но кто будет разбираться? быканов?
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25.03.2022 04:20 Відповісти
Так званим "міжнародним партнерам" нецікаво відновлювати "Мрію" - конкурента в аваіперевезеннях. Так, найбільш вантажопідйомний літак у світі. Але після його знищення частину ринку цих послуг з радістю пепебере на себе який-небудь Локхід-Мартін чи Боїнг
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25.03.2022 07:55 Відповісти
А навіщо їм відновлювати мрію, коли у зеленій владі, зрадник на зраднику зрадником поганяє?
Аналогів мрії, як і руслана просто немає в світі, тому конкурентів у них ніколи не було і не буде. Бо такий літак просто неможливо окупити.
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25.03.2022 08:26 Відповісти
Ось тут не можу не погодитись. "Мрія" була бездарно просрана зеленоблазневими виродками і віддана рашистам на знищення. Переглянув ютуб-канал одного з пілотів цього літака. За його свідченнями, станом на 23.02.22 літак в тех.плані міг злетіти, 2 екіпажі були готові екстрено підняти літак у повітря. Не було наказу керівництва "Антонов".
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25.03.2022 08:53 Відповісти
 
 