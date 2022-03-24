Рада запровадила кримінальну відповідальність за нецільове використання гуманітарки

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7146 в цілому як закону проголосувало 356 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою встановлення кримінальної відповідальності за нецільове використання гуманітарної допомоги.

З цією метою пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 201-2 "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги".

Зокрема, за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку встановлюється покарання від штрафу у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років чи обмеженням волі на строк до 4 років. Максимальне покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Тяжкість покарання залежатиме від оцінки завданих збитків.