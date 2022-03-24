Рада запровадила кримінальну відповідальність за нецільове використання гуманітарки
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Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану".
За прийняття відповідного законопроєкту №7146 в цілому як закону проголосувало 356 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою встановлення кримінальної відповідальності за нецільове використання гуманітарної допомоги.
З цією метою пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 201-2 "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги".
Зокрема, за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку встановлюється покарання від штрафу у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років чи обмеженням волі на строк до 4 років. Максимальне покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Тяжкість покарання залежатиме від оцінки завданих збитків.
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