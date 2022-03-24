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Зеленський закликав передати заморожені активи росіян для майбутніх репарацій Україні

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Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити тотальний санкційний тиск на Росію, а заморожені активи росіян принаймні частково передати на фонд майбутніх репарацій Україні за завдані війною втрати.

Про це Зеленський сказав у зверненні до "Групи семи", текст якого оприлюднено на сайті голови держави.

Зеленський заявив, що краще вже зараз створити на Росію максимальний санкційний тиск, ніж потім розбиратися з глобальною продовольчою кризою, яку може спровокувати війна, та ще більшими безпековими викликами.

"Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні – це дуже важливо, щоб ця система не допомагала російським бомбам і ракетам знищувати мирні міста. Російські банки і, головне, центробанк Росії повинні отримати повне блокування від світової фінансової системи – воєнні злочинці повинні залишитися взагалі без грошей, а їхні заморожені активи повинні перетворитися у тому числі на репарації для відбудови України", – зазначив Зеленський.

Він також закликав невідкладно надати Україні підтримку зброєю, про яку вона просить, зауваживши, що інакше доведеться шукати зброю для країн, які можуть стати наступними цілями Путіна – Грузії, Молдови, держав Балтії, Польщі чи країн Центральної Азії.

"Що швидше це станеться так як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це у наших інтересах і ваших інтересах, це в інтересах усіх демократій – тому що демократії повинні вміти захищати себе, свобода повинна бути озброєною", – наголосив Зеленський.

Автор: Галина Ялівець
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