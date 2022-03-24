Український "Альфа-Банк" уник британських санкцій, на відміну від банку його власників у Росії

Оголошені Великою Британією в четвер нові санкції проти Росії не торкаються українського "Альфа-Банку" на відміну від його "сестринського" російського "Альф-Банку" (Москва).

Про це йдеться у повідомленні британського МЗС, інформує Інтерфакс-Україна.

"АТ "Альфа-Банк" (Альфа-Банк) є одним з найбільших приватних банків Росії і знаходиться в Москві. "Альфа-Банк" входить до ТОП-10 найбільших банків Росії та України за розміром капіталу. Це окрема юридична особа, яка відрізняється від "Альфа-Банку" (Україна), який не підпадає під санкції", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою український "Альфа-Банк" повідомив, що наразі погоджує з Нацбанком України довірену особу, якій буде передано право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною внаслідок запровадження проти них санкцій.

"Наразі триває процес узгодження та розгляду кандидатур на роль довіреної особи", – уточнили у банку.

Банк також запевняє, що працює у штатному режимі, а управління фінустановою, як і раніше, здійснюють правління та наглядова рада.

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Як повідомлялося, Велика Британія 25 березня запровадила санкції проти 33 російських бізнесменів та 26 компаній, включно з російським "Альфа-Банком".

Нагадаємо, Національний банк України 21 березня визнав акціонерів "Альфа-Банку" Германа Хана (20,97%) та Олексія Кузьмічова (16,32%) такими, що втратили бездоганну ділову репутацію через запроваджені проти них санкції, а також позбавив їх права голосу та можливості будь-яким чином брати участь в управлінні банку.

Раніше НБУ прийняв аналогічне рішення щодо ще двох акціонерів "Альфа Банку" – Міхаіла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%).

Нацбанк зазначав, що довірена особа, якій буде передано право голосу за акціями, буде призначена після подання повного пакета документів для оцінки ділової репутації кандидата.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6 місце (125,36 млрд грн).

На сайті НБУ бенефіціарами "Альфа-Банку" Фрідман та Хан указані як громадяни Ізраїлю, Кузмічов та Авен – Росії, тоді як на сайті російського "Альфа Банку" всі чотири його бенефіціари вказані як громадяни Росії.