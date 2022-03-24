Продовжують працювати 67% відділень банків, – НБУ

В Україні під час воєнного стану продовжують працювати 67% із існуючих відділень банків.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук у ході круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогоднішній день працює в Україні більше 2/3 відділень, які працювали до війни в системно-створюючих банках. Не спостерігається жодних проблем у роботі відділень у Західній та Центральній Україні", – сказав Ніколайчук.

Водночас, за його словами, існують великі проблеми із роботою відділень у Чернігові, Києві, Харкові та Херсоні, однак він зазначив, що навіть у цих регіонах, незважаючи на все, є банки, які забезпечують роботу своїх відділень.

Член правління "Ощадбанку" Антон Тютюн підтвердив його слова та зазначив, що 67% відділень (більше 1 тис.) та 70% банкоматів "Ощадбанку" продовжують роботу.

За словами голови правління "ТАСкомбанку" Володимира Дубея, банк підтримує роботу 54 відділень і має намір 28 березня відкрити нове відділення у Кам'янці-Подільську, а також планує відновити програми кредитування.

"На сьогодні працює щодня 120+ відділень банку. Ми відкрили нещодавно відділення у Харкові, воно якийсь час було закрито. Ми працюємо у Чернігові настільки, наскільки можемо працювати. Ми вже не працюємо в Мелітополі, бо там була складна ситуація і ми були змушені закрити те відділення", – сказала голова правління "Альфа-Банку" Алла Комісаренко.

За словами голови правління банку "Глобус" Олени Дмитрієвої, 50% відділень банку працює, проте більшість київських призупинили роботу. "Глобус" також планував відкрити відділення 3 березня у Краматорську, проте переніс відкриття.