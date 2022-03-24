Україна отримала вже понад $3 мільярди міжнародної допомоги, – Мінфін

Міжнародні партнери з початку війни надали Україні більше $2 млрд та 1 млрд євро допомоги.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у відеозверненні.

Зокрема, це допомога від МВФ ($1,4 млрд), макрофінансова допомога Європейського союзу (вже надійшло в бюджет 600 млн євро), Світового банку (транш у 312 млн євро та створений Банком трастовий фонд, до якого приєднуються окремі уряди), Європейського інвестиційного банку (вже надійшло 400 млн євро).

Марченко окремо подякував тим країнам, які вже надали й оголосили про готовність надати Україні безповоротну допомогу, зокрема, урядам Італії, Великої Британії, Латвії, Литви, Даніі, Ісландії, інших країн ЄС.

Міністр підкреслив, що робота з міжнародними партнерами ведеться в режимі 24/7, у тому числі на "санкційному фронті".

"Я комунікую з міжнародними інвестиційними банками, інвестиційними фондами, великими компаніями, які платять податки в Росії. Ми бачимо результати по цьому напрямку. Багато з тих, до кого ми зверталися, скорочують свою присутність у Росії і працюють над подальшими санкціями, про що я отримав особисті підтвердження від керівництва компаній. Безмежна подяка за ці рішення!" – наголосив Марченко.