Рада дозволила використовувати резервні фонди МТСБУ на оборону

Верховна Рада України дозволила використати кошти централізованих резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) на оборону держави у період запровадження воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №7180 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору" як закону у четвер проголосували 352 депутати, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заборонити будь-які стягнення з централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України, крім пов'язаних із регламентними виплатами відповідно до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та з обороною держави у період запровадження військового стану", – йдеться у документі.

Крім того, законом закріплено норму, що у разі банкрутства страховика або його ліквідації залишки коштів, внесених ним до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, не можуть бути включені до ліквідаційної маси та залишаються у централізованих страхових резервних фондах Бюро.

Нагадаємо, для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ перед страхувальниками та потерпілими при ньому створено централізовані страхові резервні фонди: Фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ при взаєморозрахунках з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування "Зелена картка" та Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортні події призначений для здійснення розрахунків з потерпілими у випадках, передбачених законом про ОСАЦВ.

Джерелами формування централізованих страхових резервних фондів є: базові та додаткові гарантійні внески у розмірі, визначеному МТСБУ, відрахування страховиків з премій з ОСАЦВ у розмірі, визначеному Координаційною радою МТСБУ, повернені Бюро у регресному порядку кошти за збитки, завдані внаслідок ДТП.

При цьому кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, є засобами страхових резервів щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів таких страховиків.