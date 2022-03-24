Націоналізація дочірньої компанії "Газпрому" коштуватиме Британії 4 мільярди фунтів, – Bloomberg

Націоналізація "дочки" "Газпрому", компанії Gazprom Marketing & Trading Retail (відома як Gazprom Energy), обійдеться Великій Британії приблизно в 4 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає enkorr.

"Платники податків Британії можуть зіткнутися з витратами в мільярди фунтів стерлінгів, якщо уряд у кінцевому підсумку націоналізує підрозділ ПАТ "Газпром", який постачає приблизно п’яту частину комерційного газу в країну", – зазначає агентство з посиланням на інформовані джерела на умовах анонімності, оскільки інформація є конфіденційною.

За словами джерел, у разі націоналізації компанії уряду, можливо, доведеться запровадити в ній спеціальний режим управління, що змусить його купувати газ і електроенергію для клієнтів за поточними високими цінами, оскільки хеджування підрозділу належить його материнській компанії і не буде передано.

"Одне з ключових питань полягає в тому, що хеджування передається або дотримується для того, щоб підприємства, які підтримують ланцюжок постачань у Британію, не зазнавали сильного цінового шоку", – розповів голова Групи енергоємних користувачів Річард Ліз.

Bloomberg зазначає, що "дочка" "Газпрому" постачає на ринок країни приблизно п'яту частину газу, забезпечуючи ним дві третини великих споживачів, включаючи виробників паперу, сталі й добрив.

У зв'язку з перспективою припинення її діяльності споживачі звернулись до адміністрації прем’єр-міністра Бориса Джонсона з проханням скласти плани дій у разі надзвичайних ситуацій.

Gazprom Energy заявила, що не знає про жодні рішення щодо передачі її під контроль уряду і що через свою материнську компанію вона може "забезпечити весь газ і електроенергію, що необхідні для потреб своїх клієнтів на договірних умовах".

Як повідомлялось раніше, британські держоргани намагаються розірвати зв'язки з компанією Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового і комерційного газу в країні.

Уряд Великої Британії готується тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.