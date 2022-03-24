Російський банк на Кіпрі закрив роздрібний бізнес через вторгнення РФ в Україну

Кіпрський RCB Bank Ltd (раніше - Russian Commercial Bank), одним з найбільших акціонерів якого до вторгнення РФ в Україну був російський "ВТБ", оголосив про рішення поступово припинити надання банківських послуг, продовживши існування у формі компанії з управління активами.

Згідно з повідомленням на сайті банку, причинами такого рішення вказується "надзвичайно нестабільна геополітична ситуація".

Зокрема, з сьогоднішнього дня, 24 березня, RCB Bank припиняє приймати нові депозити та видавати нові кредити. Водночас припинення відносин з наявними клієнтами потребуватиме певного часу, зазначають в банку.

Цей процес на вимогу Європейського центробанку (ЄЦБ) проходитиме під наглядом спеціальної аудиторської компанії, якою призначено Deloitte.

Крім того, з метою згортання бізнесу RCB вже домовився про частковий продаж вимоги за кредитами на загальну суму 556 млн євро.

"Наші клієнти отримають сповіщення з проханням перевести свої операції/депозити в інші банківські установи в найближчі місяці. У проміжний період поточні клієнти обслуговуватимуться у звичайному режимі. Ми продовжуватимемо здійснювати платежі та перекази за вказівками наших клієнтів та забезпечуватимемо їх перехід в інші банки, обробку карткових платежів та послуги еквайрингу", – зазначається у повідомленні банку.

Як писала FT, станом на кінець 2020 року депозитний портфель RCB Bank становив 2,75 млрд євро, з яких 769 млн євро припадало на роздрібних клієнтів, зауважує Інтерфакс-Україна.

Сукупний кредитний портфель кіпрського банку станом на березень 2020 року становив 3,5 млрд євро. У звітності банк вказував, що більшість кредитів видана організаціям, які здійснюють діяльність у РФ та країнах СНД.

До листопада 2014 року контроль у кіпрському банку належав російські групі ВТБ, яка згодом скоротила частку до 46,29% акцій на тлі санкцій, запроваджених проти Росії за окупацію Криму та Донбасу.

24 лютого 2022 року, в день, коли США ввели блокуючі санкції щодо "ВТБ" та його дочірніх структур, російський держбанк повідомив про продаж акцій RCB іншим його акціонерам – менеджменту банку.