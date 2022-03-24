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"Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю 30 плацкартних вагонів

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укрзализныця,вагон

"Укрзалізниця" ухвалила рішення скасувати закупівлю 30 пасажирських вагонів загальною вартістю 1,05 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі ProZorro.

Як зазначається, причиною скасування є неможливість здійснення закупівлі через непереборну силу.

Рішення про відміну торгів прийняли 10 березня 2022 року, вони мали відбутися 18 березня.

"Укрзалізниця" 10 лютого завершила прийом заявок на участь у тендері на закупівлю 30 плацкартних вагонів. "Укрзалізниця" отримала дві заявки від Крюківського вагонобудівного заводу та "Дніпровагонрембуду".

Закупівлю плацкартних вагонів планувалося провести за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури.

Як повідомлялося раншіе, "Укрзалізниця" допустила три компанії до участі в тендері на закупівлю 80 пасажирських електропоїздів для приміських та регіональних перевезень очікуваною вартістю понад 31,4 млрд грн.

Автор: Галина Ялівець
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