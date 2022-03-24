Єврокомісія розглядає варіант повного припинення імпорту газу з Росії, – Домбровскіс

Європейська комісія переглядає сценарії на випадок часткового та повного припинення постачання газу з Росії наступної зими.

Про це заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив у Європарламенті у четвер, 24 березня, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, це має допомогти державам-членам Євросоюзу скоригувати плани на випадок непередбачених обставин із постачанням газу.

Він також наголосив на необхідності посилити координацію на рівні ЄС у галузі закупівель та зберігання газу, а також на випадок виникнення перебоїв з поставками.

Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія запропонувала низку заходів для безпеки постачання енергоносіїв до ЄС на тлі російського воєнного вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про спільну закупівлю газу та зобов'язання власників забезпечити заповнення підземних сховищ газу (ПСГ) до початку опалювального сезону.