Рада затвердила залучення кредиту МБРР на $100 мільйонів

Верховна Рада ратифікувала гарантійну угоду (Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

За прийняття відповідного законопроєкту №0133 в цілому як закону проголосував 361 народний депутат, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою, угода передбачає залучення державним "Укрексімбанком" кредитних ресурсів МБРР на суму $100 млн, які планується спрямувати на поліпшення доступу експортно-орієнтованих малих і середніх підприємств, що постраждали від наслідків COVID-19, до довгострокового фінансування.

За умовами угоди, кредит надається під гарантії України на строк 20 років з 4-річним пільговим періодом.