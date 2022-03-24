Рада скасувала податки на імпорт товарів
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Верховна Рада прийняла "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".
За прийняття відповідного законопроєкту №7190 в цілому як закону проголосувало 353 народних депутатів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Прийнятим законом, серед іншого, передбачається:
- звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому, передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів;
- повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами;
- звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи;.
- вдосконалюються положення щодо оподаткування ПДФО власно вирощеної с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах;
- подовжується з трьох до шести місяців період протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо повної подачі звітності після закінчення особливого періоду.
Також тимчасово скасовано необхідність сплачувати податок на нерухомість на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, а також якщо власники такої нерухомості перебувають на територіях, вказаних вище.
Крім того, закон визначає особливості функціонування митних органів на період воєнного часу;
Будь ласка, зачекайте...
Ключове питання: нахєра?
Ввізне мито в Німеччину на китайський автопром - хороша ідея.
Велика кількість знищеного автотранспорту! А тобі аби податків побільше урвати з населення під час воєнного стану? Гєтьманцев, ти, **** комуняцька?
А платити за б.в. авто, яке в за бугром коштує 1-2 тис., а у нас ще треба 3-5 "зборів додати"
ніхто не буде зараз. Будуть їздити на "бляхах".
А так будуть краще переоформляти на наші номери і не мати клопоту потім.
А по друге - не вірю, що новий бюджетний китаєць кращий за б.в. німця в доброму стані.
Друга сторона медалі - сірі схеми із ввезення кузовів і зборки у нас стануть не вигідні.
Від цього покупець виграє і в плані безпеки (бо не треба розбирати/складати техніку)
і в кінцевій ціні.
Ще один плюс - за бугром є купа авто 3-5 річного віку, на які дивишся і кажеш - на цьому ще можна їздити і їздити. А ці авто стоять "в утилізацію".
Час сьогодні такий, що не кожен готовий 10-30 тис за нове авто дати.
І не говоріть про безпеку і надійність б.у. авто - статистика за останні 10 років тому доказ.
Безпека залежить від людини. Влупити можна і нове авто.А можна і на б.в. їздити.
А от права потрібно не всім давати і відсіювати категорію безбашенних і безвідповідальних.
Техогляд - я ЗА, але за той, коли авто в тебе справне - ти нічого не платиш, а якщо не справне
і ти не усунув проблеми і їздиш на несправному - забирають права, в подальшому - авто - їздь на громадському транспорті пасажиром.
Любе бензинове чи дизельне "корито" виділяє побічні продукти - чи то з євро-1 чи то з євро-6
Так як співвідношення 14.7/1 і їм подібні ніхто не відміняв, то і викид двигунів 30-літньої і 2-річної давності при однакових об"ємах двигунів буде однаковим на однаковому пальному.
Приклад: порівняйте ТТХ Ауді 100 1988 року з двигуном 2.3 і ТТХ Ford Mustang 2.3 Ecoboost 2016 року - будете здивовані - нічого не помінялося у стехіометричних даних і розході пального за 30 років. При однаковій кубатурі.
Якщо б це було не так - каталізаторів ніхто б уже не ставив на ******* авто для допалу і нейтралізації канцерогенів.
Прикладом може бути той же Вольксваген, якого у Штатах викрили у шахрайстві з показниками викидів.
Друга річ - пальне. Насправді Євростандарти мали б у більшій мірі впливати на якість пального, оскільки вони є 100% чинником наявності канцерогенів.
Від авто не так уже й багато залежить - хіба кубатура двигуна, від якої напряму СО рахується.
Тому сьогодні можна зустріти автомобілі "спорт"-класу з двигунами 1.8...2.0, натомість коли спорт клас раніше починався від 2.2 і до 6-8 літрів
Щодо Києва і екології - люди самі вибирають де вони жити хотять чи мусять (робота) з
усіма витікаючими в тому числі екологічними питаннями. І електро- транспорт тут - хороше
рішення. Можливо з часом так і буде.