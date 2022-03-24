Польща готує програму будівництва житла для українців, – посол

Україна працює з урядом Польщі над підготовкою програми будівництва житла для українців.

Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Але питання з розміщенням, проживанням українців буде актуальним і надалі. Тому ми працюємо з польським урядом над підготовкою відповідної програми будівництва житла для українських громадян. Але це не простий процес, для цього потрібен бюджет. Цього не передбачав польський державний бюджет, таких коштів немає в українців, тому нам залишається спільно працювати з ЄС і опрацьовувати різного роду допомогу з боку ЄС Польщі, яка буде надана для підтримки українців, що знаходяться тут", – сказав Дещиця.

За його словами, громадяни України, які подали заявки на набуття статусу біженця в Польщі, – це буквально поодинокі випадки.

"У більшості випадків українці або самі винаймають собі житло, або поки що перебувають у своїх знайомих або родичів або зовсім незнайомих людей, готових надати дах над головою у скрутний час", – зазначив посол.

Дещиця додав, що Польща не відмовляється від прийому українців та декларує готовність далі їм допомагати.

"Звичайно, цей ентузіазм і підтримка значною мірою залежатимуть від фінансових ресурсів. Ми разом із поляками хочемо переконати ЄС виділити Польщі додаткові фонди на підтримку українців у Польщі. Зрозуміло, що у Польщі зараз найбільший виклик щодо прийому українських громадян", – пояснив він.

Дипломат повідомив, що зараз ідеться про фонд, який був започаткований ЄС на відновлення Польщі та польської економіки після COVID.

"Йдеться про 160 млрд євро. Але у зв'язку з певними обставинами, критикою з боку ЄС реформ правосуддя в Польщі ці кошти були заморожені і надалі знаходяться у розпорядженні ЄС. Але ці кошти існують і потрібно зробити все, щоб їх було виділено Польщі. Це значно покращить ситуацію з бюджетом Польщі. Також це дасть певну перспективу, яка б могла допомогти забезпечити українців житлом та створити умови для працевлаштування, навчання, медичного обслуговування українців", – розповів Дещиця.

Посол звернув увагу на те, що ця сума – 160 млрд євро – виділяється для центральної влади Польщі, але насамперед навантаження від такої великої кількості громадян України, які втекли від війни, падає на органи місцевого самоврядування, місцеву владу, бо вони все одно перебувають безпосередньо в місті чи селі, де вирішують свої першочергові потреби з житлом, навчанням, дитячим садком, медичним обслуговуванням, роботою.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України та Національний банк Польщі підписали договір про здійснення операції валютного свопу гривня/долар США обсягом до $1 млрд в еквіваленті.