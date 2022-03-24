Рада надала Кабміну виняткові повноваження на час воєнного стану

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до законів "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7153 в цілому як закону проголосував 331 народний депутат, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законом на період воєнного стану суттєво розширено повноваження Кабінету міністрів.

Зокрема, уряду надало право приймати рішення з усіх питань, що потребують законодавчого врегулювання, з дотриманням статті 64 Конституції України щодо обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, у сфері національної безпеки та обороноздатності, зовнішньої політики, інфраструктури, економіки, промисловості, фінансів, бюджету, трудових відносин, зайнятості населення, оплати та охорони праці, енергетики, аграрної політики та продовольчої безпеки, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, громадської безпеки, безпеки державного кордону, міграції, цифрової трансформації та інформаційної безпеки, захисту довкілля та природних ресурсів, державного управління та державної служби, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, оподаткування, у тому числі щодо визначення платників податку, об’єктів оподаткування, бази оподаткування, ставок податків, порядку обчислення податків, податкового періоду, строку та порядку сплати податків, строку та порядку подання податкової звітності, податкових пільг та порядку їх застосування.

Такі рішення Кабміну набуватимуть чинності після оприлюднення, проте протягом двох днів після їх прийняття уряд має подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Якщо Рада його не підтримає або не зможе розглянути протягом 30 днів, то таке рішення уряду скасовується.

Також законом визначено інші особливості роботи Кабміну та місцевої влади під час воєнного стану.