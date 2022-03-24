Нацбанк спростив придбання військових облігацій для іноземців

Національний банк України винятково для покупців військових облігацій запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляється, такий механізм застосування передбачено до громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, а також громадян інших країн, крім громадян РФ та Білорусі.

Регулятор також зупинив на період дії воєнного стану проведення планових та позапланових виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства.

Перед відкриттям рахунку для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" банки можуть використовувати нову спрощену модель ідентифікації та верифікації фізичної особи:

отримати копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку;

підписати КЕП отримані копії документів;

здійснити відеозв’язок з клієнтом, отримати згоду клієнта на відеозв’язок та фотофіксацію, зробити під час відеозв’язку фото особи та фото особи з ідентифікаційним документом та зберігати запис відеозв’язку.

Усі інші заходи у сфері фінансового моніторингу здійснюються банками під час обслуговування клієнта, але до проведення фінансової операції з відшкодування номінальної вартості військових облігацій з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Також підвищено ліміт для спрощених моделей верифікації з 40 тис. грн до 400 тис. грн на місяць.

Всі інші умови для спрощених моделей ідентифікації та верифікації залишилися без змін.

Також Національний банк зупинив на період дії воєнного стану проведення планових та позапланових виїзних перевірок, які передбачені Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою правління Національного банку України від 30 червня 2020 року №90.

Національний банк на період дії воєнного стану здійснюватиме безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Постанова набирає чинності з 24 березня 2022 року та діє на період дії указу президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".