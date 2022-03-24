США виділять ще $1 мільярд на гуманітарну допомогу і приймуть 100 тисяч біженців з України

США оголосили про готовність надати понад $1 млрд нового фінансування на гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від війни Росії в Україні.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому, передає Європейська правда.

"Сьогодні США оголошують, що ми готові виділити понад $1 млрд нового фінансування на цілі гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від війни Росії в Україні та її серйозних наслідків у всьому світі, включаючи помітне зростання продовольчої небезпеки, у наступні місяці", – сказано в повідомленні.

Це фінансування забезпечить продовольство, прихисток, чисту воду, медикаменти та інші форми допомоги.

Білий дім також оголосив про додаткове фінансування сектору демократії та прав людини у розмірі $320 млн для України та її сусідів.

Крім того, у заяві Білого дому підтверджується, що США приймуть до 100 тис. українців та інших переміщених осіб, які рятуються від конфлікту в Україні.

"Хоча ми очікуємо, що багато українців вважають за краще залишитися в Європі поряд із сім'єю та своїми домівками в Україні, сьогодні Сполучені Штати оголошують про плани прийняти до 100 тис. українців та інших осіб, які рятуються від російської агресії, за допомогою всього спектру законних шляхів, включно з програмою прийому біженців США", – сказано у заяві.

Раніше повідомлялося, що США розширили списки санкцій проти російських бізнесменів, банкірів та політиків у відповідь на вторгнення РФ в Україні.