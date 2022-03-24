Швейцарія заморозила російські активи на $6 мільярдів

Швейцарія заморозила російських активів на суму близько 5,75 млрд франків ($6,17 млрд) у межах санкцій. Очікується, що ця сума ще може зрости.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Державного секретаріату з питань економіки (SECO) Ервіна Боллінгера.

"Сьогодні вперше я можу надати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогодні SECO відомо про кошти й активи на загальну суму близько 5,75 млрд швейцарських франків", – зазначив він.

За його словами, до цієї суми також входить низка об'єктів нерухомості на туристичних курортах країни.

Боллінгер наголосив, що в разі розширення санкційного списку Євросоюзу, який Швейцарія також застосовує, розмір заморожених активів буде збільшуватися.

За експертними оцінками, у Швейцарії може знаходитися до $213 млрд російських активів, але у SECO застерігають, що далеко не всі ці кошти підпадають під санкції. Адже не кожен підсанкційна особа має активи у Швейцарії, і не кожен росіянин у країні підпадає під санкції.