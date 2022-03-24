Тютюновий гігант Philip Morris змінив позицію і розглядає варіанти виходу з Росії

Одна з найбільших світових тютюнових компаній – Philip Morris International Inc. (РМІ) – розглядає можливості виходу з російського ринку.

Про це повідомляється у офіційній заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

"Рада директорів і керівники PMI працюють над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку в контексті все більш складного та мінливого регуляторного та операційного середовища", – йдеться в заяві компанії.

РМІ також перерахувала конкретні кроки, яких компанія вжила для того, щоб призупинити заплановані інвестиції та зменшити свої виробничі операції в Росії:

припинено випуск ряду своїх сигаретних продуктів, що пропонуються на ринку, і відповідно скорочується виробнича діяльність в РФ;

призупинена маркетингова діяльність в країні;

скасовано всі запуски продуктів, заплановані на 2022 рік в Росії, включаючи запуск флагманського тютюну для нагрівання IQOS ILUMA, який планувався на березень 2022 року;

скасовано плани з виробництву понад 20 мільярдів стіків TEREA (для IQOS ILUMA) в Росії та пов’язані з цим поточні інвестиції в розмірі $150 мільйонів.

"У нас у Росії працює понад 3200 людей. Ми продовжуємо підтримувати їх, у тому числі виплачувати їм заробітну плату, і будемо продовжувати виконувати свої юридичні зобов’язання", – прокоментував виконавчий директор РМІ Яцек Ольчак.

Як повідомлялося, раніше тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) оголосив про призупинення інвестицій в РФ, однак вирішив продовжити роботу своїх російських підприємств.

PMI вийшла на український ринок у 1994 році. 25 лютого 2022 року PMI оголосила про тимчасове призупинення своєї діяльності в Україні, в тому числі на своєму заводі в Харкові.

У 2021 році на Україну припадало близько 2% загального обсягу реалізації сигарет і систем для нагрівання тютюну PMI і менше 2% загального чистого доходу PMI. Компанія має одну фабрику та приблизно 1300 співробітників у країні та планує відновити постачання продукції, як тільки дозволять умови.

У 2021 році на частку Росії припадало майже 10% загального обсягу реалізації сигарет і гарячого тютюну PMI і близько 6% загального чистого доходу PMI. PMI відкрила своє перше представництво в Росії в 1992 році і налічує понад 3200 співробітників в країні.

В Росії PMI належить тютюнова фабрика в Ленінградській області (ЗАТ "Філіп Морріс Іжора"), а також компанія "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", яка через мережу філій більш ніж у 100 російських містах займається дистрибуцією сигарет. Восени минулого року PMI вирішило закрити фабрику в Краснодарському краї на тлі скорочення тютюнового ринку.

Портфель брендів включає марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін. Компанія також випускає тютюнові стіки для своїх систем нагрівання тютюну Iqos.