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США запровадили санкції проти російських банкірів золотого запасу РФ

Новини БізнесЦензор Влада

золото

США розширили списки санкцій проти російських бізнесменів, банкірів та політиків у відповідь на вторгнення РФ в Україні.

Про це повідомляє Мінфін США, передає Forbes.

До списку потрапили, зокрема, голова "Сбербанку" Герман Греф, засновники "Совкомбанку" брати Сергій та Дмитро Хотимські та 328 депутатів Держдуми.

Крім того, у повідомленні Мінфіну наголошується, що будь-які операції із золотом, пов’язані з Центральним банком Російської Федерації, підпадають під дію санкцій.

Також під санкції потрапили 48 підприємств військово-промислового комплексу РФ. Зокрема, корпорація Тактичне ракетне озброєння (КРТВ), що виробляє керовані ракети Х-31 класу "повітря-поверхня", її гендиректор Борис Обносов і два десятки компаній, що входять до її складу. 

Як повідомлялося, декілька годин рашіне Велика Британія додала у санкційний список ще 33 російських бізнесменів та 26 компаній у відповідь на вторгнення РФ в Україну. До списку потрапили, зокрема співзасновник "Тінькофф-банку" Олег Тіньков, голова "Сбербанку" Герман Греф та колишній перший заступник голови правління "Сберанку" Лев Хасіс. Також санкції ввели проти "Газпромбанку", "Альфа-банку", "РЖД" та інших компаній.

Раніше про запровадження нових санкцій з боку США 23 березня оголосив радник американського президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Автор: Юлiя Недашківська
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Будуть пити нафту, занюхувати газом і заїдати золотом.
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24.03.2022 16:43 Відповісти
Та вбийте вже цю бензоколонку на болоті, щоб навіть не смерділа, з пехотою ліліпутніа в Україні після цього розібратися буде вже діло техніки.
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24.03.2022 18:27 Відповісти
пох на золото, ще ж алмази есть .
Срочно отозвать всех узькоглазих руських , і послать батальонами на кімберлітові трубки в Якутії.Поки цивілізований світ ше міняє алмази на доширак
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24.03.2022 22:09 Відповісти
 
 