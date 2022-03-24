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Рада призначила нового міністра аграрної політики (оновлено)

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сольський

Верховна Рада проголосувала за призначення Миколи Сольського на посаду міністра аграрнох політики та продовольства України.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Миколу Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", – написав він.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram уточнив, що за звільнення з посади міністра Романа Лещенка проголосував 321 депутат, а призначення замість нього Сольського підтримали 294 нардепи.

Раніше Сольський ("Слуга народу") очолював аграрний комітет парламенту.

Як повідомлялося, 23 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко подав у відставку з займаної посади. Причини відставки він не уточнив.

Нагадаємо, що 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала призначення Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. Раніше Роман Лещенко очолював Держгеокадастр та займав посаду уповноваженого президента із земельних питань.

Автор: Юлiя Недашківська
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Хто на що вчився, кто вчився країну захищати, а хто її обкрадати, нічого особистого - обкрадати державу то в них робота така.
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24.03.2022 21:51 Відповісти
земельний ворюга
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24.03.2022 19:05 Відповісти
Є російська приказка:"Кому война,а кому-мать родная"-це якраз про цю потвору-Сольского ,ставленика латифундистів , міжнародних фінансових спекулянтів та іноземців ,ласих до української землі. "Зелена" кодла,так звана партія Слуга народа знову виявила свою підлу суть.Найкращі сини та доньки України проливают кров за українську землю ,а ці гниди вже будують плани, як бистріще позбавити українців политою їхньою кровью землі.От тварюки,зла на них нема!
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25.03.2022 08:49 Відповісти
 
 