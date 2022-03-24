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Рада хоче зобов'язати членів наглядових рад держбанків працювати в Україні, – член ради "Приватбанку"

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рада

Верховна Рада спробує зобов'язати членів наглядової ради державних банків та компаній працювати з України.

Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик у відео, яке зрозмістив у Facebook.

"Депутати спробують ухвалити закон, щоб сказати всім іноземцям, що повинні за 24 годин знову приїхати до України, і якщо вони не приїдуть їх треба звільнити", – сказав він.

Сульжик не погоджується із намірами Ради та зазначив, що ці люди наразі і так працюють ефективно.

Як повідомлялося, нардепи пропонують звільняти членів наглядових рад держкомпаній за неявку на підприємства.

Автор: Юлiя Недашківська
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Это хлебало зарабатывает не менее 1 млн. грн. в месяц за болтологию и оправдание бессмысленного существования себя и своих коллег на должностях. Благодаря таким уе...бкам Украина имеет то, что имеет.
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24.03.2022 21:27 Відповісти
 
 