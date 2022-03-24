Кабмін значно розширив перелік товарів критичного імпорту

Кабінет міністрів вніс у перелік критичного імпорту обладнання та сировину для промисловості, м'ясо та рибу, одяг та побутову хімію.

Відповідні зміни внесені постановою №324 від 19 березня, повідомляє Державна митна служба.

Зокрема зміни стосуються:

виключення деяких позицій з переліку: ферментованих, сквашених, згущених молочних продуктів тощо;

доповнення переліку новими позиціями – розширено перелік продовольчих товарів, мінеральних речовин, металів, будівельних матеріалів тощо.

Зокрема, в перелік внесли м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, рибу, спеції, крупи зернові, оливкову олію, соуси, води, розчинну каву, мило та засоби догляду для волосся, одяг, двигуни, холодильники, верстати, алюмінієві та титанові руди, барвники та іншу сировину та обладнання для промисловосты.

"Також до переліку додано продукцію, послуги та витрати, пов’язані з перевезеннями пасажирів, вантажів, утримання та ремонту залізничної інфраструктури, зберігання товару на складах за кордоном, послуги та програмне забезпечення для функціонування платіжних систем, систем комунікацій та зв’язку, Інтернету, моніторингу на базі супутникової зйомки та інші", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів розширив перелік товарів критичного імпорту, включивши в нього необхідну аграріям сільськогосподарську техніку, запчастини, обладнання для сільгоспробіт. Це було вже 11 оновлення цього переліку.

Нагадаємо, перелік товарів критичного імпорту був затверджений постановою уряду від 24 лютого №153 та оновлюється постійно, що дає можливість Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів.